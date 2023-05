Ich habe die „Mermaid Manicure“ ausprobiert & Arielle wäre neidisch

Mermaidcore ist kein neues Konzept. Schon 2021 folgte Mermaidcore direkt auf den ländlich angehauchten Cottagecore-Trend und entsprang unser aller Wunsch danach, endlich wieder verreisen zu können – am liebsten an einen Strand. In Sachen Design waren damals viele Perlen und Muscheln zu sehen; die Ketten von Éliou waren ein paar Monate lang definitiv das Accessoire schlechthin. Diesmal ist der Auslöser der Mermaidcore-Welle aber eindeutig der Release von Disneys Live-Action-Remake von Arielle, die Meerjungfrau (seit dem 25. Juni im Kino zu sehen) – und Halle Bailey, die Darstellerin von Arielle, die zu Presse-Terminen zum Film jede Menge meerjungfraueninspirierte Looks trug. Konkret heißt das: viel Türkis, viel Glitzer.