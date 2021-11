Maniküren: das Einmaleins für schöne Nägel

Obwohl ich keine Expertin in Sachen Nägel bin, kann ich eine Sache mit Sicherheit sagen: Maniküren machen süchtig. Als ich aufwuchs, ließ sich niemand in meiner Familie im Salon maniküren. Aus diesem Grund lackierte ich mir meine Nägel früher selbst, wann immer ich Lust darauf hatte. Irgendwann vor drei Jahren gab ich aber dem Gruppenzwang, dem Schönheitsredakteur:innen nun einmal ausgesetzt sind, nach und probierte vor meiner Geburtstagsfeier zum ersten Mal eine Shellac- Maniküre aus. Aus diesem Besuch ist ein fixer Termin in meinem Kalendar geworden. Jetzt lasse ich mir meine Nägel alle zwei Wochen machen.