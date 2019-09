Selbst, wenn Beauty so gar nicht dein Ding ist, du dich nicht schminkst und du exakt ein Shampoo und ein Duschgel besitzt, gibt es ein Pflegeprodukt, auf das auch du in den kalten Monaten nicht verzichten kannst: Handcreme. Es sei denn, es macht dir nichts aus, dass die Haut an deinen Händen nach kurzer Zeit an der frischen Luft trocken, ungepflegt und traurig aussieht – und vielleicht sogar einreißt und schmerzt.