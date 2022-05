Comment prendre soin de vos ongles cassants et de vos cuticules

Ensuite, passons aux cuticules. Préserver l'état de vos ongles peut faire toute la différence entre une manucure parfaite et des mains totalement abîmées, alors suivez les conseils de Kerrie : "Utilisez de l'huile pour cuticules deux fois par jour, matin et soir, et prenez le temps de bien la masser. Cela va aider à protéger, reconstituer et renforcer les ongles." Mon produit préféré est CND SolarOil, et Kerrie nous a fait savoir que la crème protectrice pour les mains OPI ProSpa était sa solution préférée pour les cuticules et les ongles abîmés.