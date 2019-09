Schönheit von innen: 8 Lebensmittel, die deine Haare & Nägel stärken

Schwarze Johannisbeeren enthalten besonders viel Vitamin C. Dabei stärken sie nicht nur unser Immunsystem, sondern schützen mit Antioxidantien auch unsere Zellen vor Alterungsprozessen und begünstigen den Aufbau von Kollagen, was ein wichtiger Bestandteil von Haaren und Nägeln ist. Übrigens decken schon 100 Gramm Johannisbeeren den Tagesbedarf an Vitamin C. Die kleinen schwarzen Früchte solltest du dazu am besten einfach roh essen.