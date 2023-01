Wangenfett & „Nose Gap“: Die schlimmsten Beauty-Trends auf TikTok

Die Wangenfett-Entfernung („buccal fat removal“) ist dabei der neueste Trend in der plastischen Chirurgie, der in den sozialen Netzwerken immer mehr an Fahrt gewinnt. Obwohl der Eingriff keine neue Erfindung ist, kursiert gerade eine neue Welle der Neugier rund um Promis wie Lea Michele und Chrissy Teigen, die sich der OP Gerüchten zufolge bzw. tatsächlich unterzogen haben. Indem im mittigen Bereich der Wangen Fett herausgeschnitten wird, sorgt der Eingriff für eine definiertere Gesichtsform, in der die Wangenknochen besser zur Geltung kommen.