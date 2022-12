Werde ich jemals mit meinem Gesicht zufrieden sein?

Social Media mag vielleicht virtuell sein, aber eine Umfrage unter den Instagram-Follower:innen vom britischen Refinery29-Account bestätigt die sehr realen Auswirkungen, die unrealistische Online-Schönheitsstandards auf das Selbstwertgefühl haben können. 76 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich durch Social Media in Bezug auf ihr Aussehen verunsichert fühlen. Vor Jahren hättest du vielleicht aus einer Laune heraus eine Zeitschrift in die Hand genommen und gedankenlos durch die Seiten mit schönen Models, Künstler:innen und Schauspieler:innen geblättert. Heutzutage, dank Apps wie Instagram und TikTok, dringen ähnlich bearbeitete Gesichter in jeden Moment unseres Lebens ein – in der Bahn, vor dem Fernseher, vor dem Schlafengehen – und so ist es leicht zu glauben, dass porenlose Haut und perfekte Symmetrie auch im echten Leben erreichbar seien. „Die Verwendung digitaler Verbesserungen in den sozialen Medien ist heutzutage so alltäglich“, stimmt Dr. Banwell zu. „Weil sich diese Filter und Bearbeitungen bei Menschen wie Influencer:innen und Prominenten eingebürgert haben, verändern sie die Wahrnehmung normaler Schönheitsideale weltweit.“