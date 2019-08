Ich kann mich nicht mehr so gut an die Schmerzen und blauen Flecke nach der OP erinnern, was ich aber noch klar vor Augen habe, ist der Moment, an dem der Verband an meiner Nase entfernt wurde und ich anfing zu weinen – doch leider keine Freudentränen. Meine Enttäuschung darüber, was ich da im Spiegel sah, kann ich kaum in Worte fassen. Die Plastikhülle hatte meine Nasenspitze gequetscht, was mir eine Michael Jackson-Nase bescherte und zu allem Überfluss war mein Gesicht blau und geschwollen – man hätte glauben können, ich wäre am Abend vorher in eine Kneipenschlägerei verwickelt worden.