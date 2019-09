Ich habe mir die Nase richten lassen – und das ohne OP

Er trug eine betäubende Crème auf und 20 Minuten später spürte ich nichts außer eines winzig kleinen Stichs, als er die Nadel in meine Nase steckte. Am ehesten ist es mit dem Gefühl beim Augenbrauen zupfen zu vergleichen—nicht unbedingt angenehm, aber auch nicht wirklich schmerzhaft. Alles in allem waren es nur ein paar Stiche—oben am Nasenansatz, unten an der Nase um sie etwas anzuheben, dann formte er den Füller mit seinen Händen. Das Ergebnis war wirklich sofort zu sehen. Bei einer OP muss man Monate warten, das Gesicht ist erstmal geschwollen und blau. Meine Nase war in genau fünf Minuten korrigiert. Ich war total begeistert. Es war magisch. Dr. Rivkin sagte, ich solle für eine oder zwei Wochen keine schweren Sonnenbrillen tragen und in zwei Wochen noch einmal vorbeikommen, um zu sehen, ob ich mit dem Resultat zufrieden war.