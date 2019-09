Außerdem lohnt es sich, den Kiefer etwas zu verwöhnen. „Halt deine Hände in Gebetshaltung mit den Daumen unter deinem Kiefer, so dass dein Kinn in der Kuhle zwischen Daumen und Zeigefinger liegt“, erklärt Barnes. „Bewege deine Daumen entlang der Kieferpartie bis zu deinen Ohren. Vielleicht fühlt sich das am Anfang etwas eigenartig an, aber wahrscheinlich liegt das nur an deinen verspannten Muskeln. Viele spannen das Gesicht, und besonders den Kiefer, an und das ist eine gute Übung, dem entgegenzuwirken“.