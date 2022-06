Nein, weiße Zähne sind nicht „gesunde“ Zähne

In der BBC-Dokumentation The Truth About Your Teeth von 2015 erklärt der Zahnaufhellungsexperte Dr. Wyman Chan , die Chemikalien in rezeptfreien Zahnaufhellungsmitteln seien nicht ansatzweise stark genug, um die Farbe deiner Zähne wirklich zu verändern. EU-Regulierungen beschränken die Menge entsprechend starker Chemikalien in solchen Mitteln; nur Zahnmediziner:innen haben Zugang zu höher konzentrierteren Wirkstoffen. Daher sind frei erhältliche Produkte oft so wirkungslos. Stattdessen setzen sie auf andere Methoden, um so zu tun, als seien sie effektiv; neuere Produkte verlassen sich zum Beispiel auf Aktivkohle oder andere dunkle Pigmente, um das Auge auszutricksen und ihm beim Entfernen der Paste vorzugaukeln, der Zahn darunter sei heller geworden.