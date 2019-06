Um dieses saure und günstige Wundermittel ranken sich ziemlich viele Gerüchte. So soll es etwa beim Abnehmen helfen, den Langzeit-Blutzuckerspiegel senken und eine Krebs bekämpfende Wirkung mit sich bringen. Ob das wirklich alles so stimmt sei erst Mal dahingestellt; mir geht es heute um eine andere Frage: Kann Apfelessig die Zähne angreifen? Die Antwortet lautet ja. „Er ist säurehaltig und kann den Zahnschmelz beschädigen“, so Dr. Kantor. Spüle deinen Mund also am besten ordentlich mit Wasser aus, nachdem du (am besten verdünnten) Apfelessig zu dir genommen hast.