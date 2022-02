Ces tendances santé qui vous bousillent les dents

"J'ai constaté une augmentation des caries, même chez les personnes qui ont une bonne hygiène bucco-dentaire et qui consultent leur dentiste deux fois par an", dit Kantor. "Le jus semble s'installer à la jonction entre la dent et la gencive et entre les dents, donc il est très important d'utiliser du fil dentaire et de se brosser les dents juste après avoir bu du jus." Le sucre contenu dans le jus peut user l'émail des dents et provoquer des caries. Les bactéries peuvent également irriter les gencives et, à terme, provoquer des maladies des gencives. "Il existe un lien direct entre une réponse inflammatoire dans la bouche, comme une maladie des gencives, et une réponse inflammatoire dans le reste du corps, comme une crise cardiaque", explique Kantor. Oups.