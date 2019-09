So wichtig ist Anti-Aging für deine Zähne & das sind die besten Tipps

Smoothie-Bowls, Ingwertee, jede Menge Obst - all das, was für unser Immunsystem zweifelsohne gesund ist, kann bei den Zähnen für das Gegenteil sorgen. Der hohe Säureanteil in vielen Lebensmitteln bringt den pH-Wert im Mund aus dem Gleichgewicht und greift den Zahnschmelz an. Gleiches gilt auch für Süßigkeiten, die zwar nach Zucker schmecken, nach dem Verzehr jedoch in Säure umgewandelt werden. Bis zum Zähneputzen solltet ihr anschließend immer 30 Minuten lang warten.