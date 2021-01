Ich habe jetzt Porzellan-Veneers & liebe mein neues Lächeln

Abby fehlt von Geburt an ein Erwachsenenzahn. Das heißt, als ihr vorne rechts ein Milch-Schneidezahn ausfiel, wuchs kein zweiter Zahn nach. Daher bekam sie ein Implantat, das sie jedoch wegen seines unnatürlichen Aussehens nie sonderlich leiden konnte. Abby hätte alles für das Lächeln ihrer Träume gegeben – weswegen sie sich an den kosmetischen Zahnarzt Dr. Bill Dorfman wandte (zufällig der Vater ihrer besten Freundin!). In dieser Folge von Macro Beauty nimmt uns Abby mit auf ihren Weg zum perfekten Lächeln.