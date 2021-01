"La grande différence entre les couronnes en porcelaine et les facettes en porcelaine est que lorsque vous faites une couronne, vous devez vraiment meuler une grande partie de la dent", a déclaré le Dr Dorfman. "Avec les facettes, parfois, nous n'avons même pas besoin de meuler quoi que ce soit, et si nous le faisons, c'est très, très minime, donc vous n'allez pas sacrifier l'intégrité de la dent avec une bonne facette en porcelaine". Une empreinte d'implant est réalisée avec un outil de prise d'empreinte pour créer la nouvelle dent. Ensuite, pendant une semaine, Haas a du porter des dents temporaires ce qui lui a permis de donner son avis sur les détails et les ajustements sur la forme et la taille qu'elle souhaitait. Une fois les dents temporaires placées, le Dr Dorfman a expliqué que la couleur de l'ancien implant gris situé en dessous serait légèrement visible jusqu'à son deuxième rendez-vous.