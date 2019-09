Unsere Zähne sind die größten Diven unseres Körpers. Sie präsentieren sich sehr gerne und oft, etwa wenn wir reden oder lachen. Sie sind ziemlich zimperlich und wählerisch. Ist es zu heiß oder zu kalt, zu süß oder zu hart, zahlen sie es uns mit Schmerzen und Allüren heim. Zähne mögen eigentlich auch nichts, was Spaß macht, zum Beispiel eine schöne Tasse schwarzen Tees, ein gutes Glas Rotwein oder diese unglaublich nötige Portion Kaffee am Morgen. Und dann heißt es mindestens zwei Mal am Tag: gründlich die Bude aufräumen und gut putzen. Zähne brauchen ständige Aufmerksamkeit und sind solche Mimosen, dass ich für meinen Teil manchmal gerne in meinen Mund rufen möchte: „Stellt euch doch bitte nicht so an, Herrgott noch mal!“

Doch auch die gepflegtesten Zähne verlieren mit der Zeit ihr weißes Strahlen. Nur durch Putzen kommt man hier nicht zum gewünschten Erfolg. Denn auch wer täglich zu Zahnseide und -bürste greift und weder raucht noch Koffein zu sich nimmt, wird irgendwann den Kampf gegen die ganz natürlichen Verfärbungen unserer Zähne, das sogenannte dental-dimming, verlieren.

Doch wir leben in tollen Zeiten, meine Freunde, und dass man seine Zähne bleachen kann, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Welche Möglichkeiten es hier gibt, was der Spaß kostet und wovon ihr eher eure Finger lassen sollten, verraten wir euch in diesem Artikel.



Was muss vor dem Bleaching beachtet werden?



Vor jedem Bleaching, egal welcher Art, sollte erst mal ein Besuch beim Zahnarzt anstehen. Nur ein Zahnarzt kann feststellen, ob ein Bleaching bei dir empfehlenswert ist. Hast du Karies? Sind deine Füllungsränder defekt oder hast du eventuell feinste Risse im Schmelz oder freiliegende Zahnhälse? Sind alle diese Faktoren geklärt, hast du nun die Wahl.



Welche Bleaching-Methoden gibt es, was passiert hier und was kosten sie?



Es gibt mehrere Wege, um zu weißeren Zähnen zu gelangen, die dich entweder in die Drogerie oder zum Zahnarzt deines Vertrauens führen. Wie immer im Leben, spielt hier das Geld eine Rolle und wie viel du bereit bist auszugeben.