Wenn ich zum Beispiel rausfinden würde, dass eine seiner Ex-Freundinnen nie Farben trägt, würde ich mich ihr irgendwie überlegen fühlen, weil ich sehr wohl Farben trage. Wenn ich rauskriegen würde, dass sie eine Veganerin ist, würde ich höhnisch grinsen und mir denken, dass sie bestimmt eine anstrengende Partnerin war – im Gegensatz zu mir, weil ich Käse esse (und ich weiß, wie absurd das klingt). Und so weiter. Der Taylor-Swift-Song „You Belong With Me“ fasst diese Gefühle perfekt in Worte. Übersetzt singt sie da: „Sie trägt Miniröcke, ich trage T-Shirts. Sie ist Anführerin der Cheerleader, ich sitze im Publikum. Ich träume von dem Tag, an dem du aufwachst und begreifst, dass das, was du dir gewünscht hast, schon die ganze Zeit vor deinen Augen war.“