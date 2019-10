Sowohl die Macher*innen von Back with the Ex (BwtE) als auch die von Eine Nacht mit dem Ex glauben anscheinend an Letzteres. Sie gehen sogar so weit, Ex-Partner*innen wieder zusammenzubringen, damit sie sich auch wieder ineinander verlieben könnten. Back with the Ex ist eine australische Sendung, die ehemalige Paare nach Jahren der Trennung wieder zusammenführt. Der Haken: Keine*r der beiden weiß vor der Show, welche Gefühle ihr Gegenüber noch für sie hegt. Dadurch ist ein erneutes Entfachen der alten Flamme alles andere als sicher. Bei Eine Nacht mit dem Ex wird sogar noch ein Schritt weiter gegangen: Die Paare bekommen die Chance sich nach der Trennung noch einmal auszusprechen. Dafür treffen sie sich in einer Wohnung, die mit Kameras ausgestattet ist, und verbringen dort eine Nacht zusammen.