Dies ist meine Geschichte. Eine Geschichte mit Happy End. Sie fängt normal an. Dann sieht die Protagonistin ihre Welt über sich zusammenbrechen. Doch dann, am Ende, wird alles gut – ja, sogar sehr gut.



Vor drei Jahren begab ich mich auf eine ungewollte, und zum Teil ungerechtfertigte Odyssee durch Krankenhausflure, Arztpraxen, sämtliche Apotheken und Drogerien in New York. Es begann mit einer akuten Blinddarmentzündung im Oktober 2013, ging weiter mit nächtlicher Blinddarmentfernung im Not-OP im November, gefolgt von Endometriose-Operationen im Dezember. Im folgenden Jahr kam dann der finale Baustein dazu: eine Brustvergrößerung im August 2014. Das war die OP, die mich – und meinen Körper – auf die Knie gezwängt hat.



Bevor ich jedoch weiterschreibe, möchte ich etwas klarstellen: Ich habe aufrichtig absolut kein Problem mit plastischer oder kosmetischer Chirugie. Es ist eine private, sehr intime Angelegenheit, die niemand anderen etwas angeht, und meist problemlos verläuft. Und ehrlich gesagt, freue ich mich schon darauf, in den kommenden Jahren mal wieder etwas auszuprobieren.



Aber ich weiß jetzt, dass eine Brustvergrößerung für mich persönlich die falsche Entscheidung war, aus etlichen Gründen. Ich war 39 und mein Leben war am Zerfallen. Ich bekam vor der Kamera nicht die Jobs, die ich wollte. Meine Arbeit hinter der Kamera erlangte weder Anerkennung, noch Aufmerksamkeit. Ich reiste nicht weit genug, nicht schnell genug, war nicht wohltätig genug, um meine Sorgen zu beseitigen. Es war, als würde man einem Gletscher beim Zerschmelzen zuschauen: überwältigend und abseits meiner Kontrolle. Das eigentliche Problem lag woanders: Meine Ehe ging nach 10 Jahren (und einer Beziehung von 14 Jahren) zu Grunde. Und nichts, absolut nichts machte das einfacher. Keine Therapie, keine Geduld, keine weinlastigen Abende mit meinen Freunden, in denen ich „alles rauslassen“ konnte. Es bildeten sich immer mehr, immer tiefere Risse in meinem Boden.



Ich konnte es nicht reparieren – nichts daran. Meinen Job nicht, meine Beziehung nicht, mein Leben nicht. Es sieht mir allerdings nicht ähnlich, auf meinen Problemen sitzen zu bleiben, also beschloss ich, eine letzte Sache auszuprobieren. Auch Joan Baez sagte schließlich: „Aktion ist das Gegenmittel gegen Verzweiflung.“ Doch was ich dann tat, ist genau das, was man eben nicht tun soll, wenn es um plastische Chirurgie geht. Ich beschloss, meinen Körper zu ändern, weil ich mein Leben nicht ändern konnte. Die vorangegangenen Operationen hatten ihre Spuren hinterlassen. Ich sah niedergeschlagen aus, hatte fast 10kg abgenommen. Was sich immer nicht so toll hält, wenn das passiert? Brüste.



A propos, schöne Brüste: Wenn man die Zeit und das Geld hat, kann man sie sich kaufen. Wie großartig! Dank der Wissenschaft! Jackpot! Das war es, was ich tun wollte. Nur einen kleinen Boost. (Und ja, ich merke auch heute noch, wie konträr es ist, die sinnbildlichen Narben der vorigen Operationen mit einer neuen OP kaschieren zu wollen.)



Jetzt merke ich, dass es Anzeichen gab, die mich davor warnten, die mir sagten, dass dies nicht mein Weg sein sollte. Jedes Implantat, das ich mir anschaute, schien fremd an mir, zu groß. Ich fühlte mich nicht bereit, meine geliebten BHs auszusortieren. Ich machte mir sorgen, ich würde zu busenlastig aussehen. Doch ignorierte sie alle und marschierte tapfer (und blind) weiter auf den Eingriff zu.