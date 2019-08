Wenn du in der Welt des Online-Dating unterwegs bist, hast du so eine cringy Nachricht bestimmt auch schon in deinen DMs aufgefunden. Denn leider stehen dort unangenehme und verzweifelte Anmachversuche genauso an der Tagesordnung, wie „ Ghosting “ oder „ Orbiting “. Das macht die Online-Suche nach der wahren Liebe extra schwierig. Trotzdem schreckt es viele Singles nicht davor ab, Tinder , OkCupid und Bumble eine Chance zu geben. Und warum? Weil sich zwischen all den Fuckboys, One-Night-Stands und komischen Clowns, eben doch einige beziehungsfähige Diamanten verstecken, die dich für den Rest deines Lebens glücklich machen können – die gilt es allerdings erstmal zu finden.