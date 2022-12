9 Tipps für natürliches Make-up von einer Expertin

Wenn du auf einen natürlichen Look aus bist, empfiehlt Sara, zu einem dunkelbraunen Kajal-Stift zu greifen und ihn an der oberen Wasserlinie der Wimpern entlangzuziehen (also auf dem bisschen Haut zwischen Wimper und Auge). Make-up Artists bezeichnen diesen Trick als „tightlining“. Mit deinem Finger hebst du dein Lid an und fährst mit dem Stift über den dünnen Hautstrich, ohne der Tränendrüse (im inneren Augenwinkel) zu nah zu kommen. „Dadurch sehen deine Wimpern direkt viel dichter aus, ohne dass du groß etwas dafür tun musstest“, erklärt Sara. „Selbst wenn du keinen Mascara trägst, sorgt dieser schnelle Trick für mehr Definition .“ Und tatsächlich: Dieser Hauch von Kajal ließ meine Wimpern prompt voller aussehen. Wer hätte gedacht, dass so etwas Kleines so einen großen Unterschied machen kann?