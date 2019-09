Was ist der Unterschied zwischen BB-Creme, getönter Tagescreme und Make-up?

Die meisten wünschen sich frische, ebenmäßige und gesund aussehende Haut. Eigentlich gar nicht so schwierig, oder? In der Theorie nicht, in der Praxis aber leider oft schon: Nicht nur, dass es verschiedene Hauttypen gibt, die Beautyindustrie wartet auch mit einer Vielzahl von Produkten auf: BB-Creme, getönte Tagescreme, Make-up in allen erdenklichen Konsistenzen, Puder und Concealer. Und die kann man auch noch untereinander mischen, wenn man möchte. Dazu kommt, dass das Camouflage-Make-up der einen Marke so stark deckend sein kann wie die Lightweight-24-Stunden-Foundation der anderen. Hört sich verwirrend an? Ist es auch. Und eine allgemeingültige Aufschlüsselung, die endlich Ordnung in den Beautydschungel bringt, haben wir leider auch nicht parat. Eines jedoch vorweg: Am einfachsten machst du es dir, wenn du alle Produkte mit Farbpigmenten als Make-up ansiehst.