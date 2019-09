Wir sagen es immer und immer wieder: Es geht nicht darum welches Makeup du trägst, sondern wie du es aufträgst. Das Ergebnis hängt nämlich stark davon ab, welche Pinsel und Utensilien du verwendest. Am Ende macht das den Unterschied zwischen einem unschön fleckigem Teint und einem makellosen Finish. Natürlich behauptet niemand, dass das eine einfache Angelegenheit ist. Genau den Pinsel zu finden, der für einen selbst perfekt funktioniert, ist nämlich eine echte Herausforderung, gerade weil es nicht den einen richtigen Pinsel gibt, der für jeden passt.



Aber wie sollst du dich auch in der Beautywelt zurecht finden, wenn quasi täglich ein neues Supertool auf den Markt geschmissen wird? Keine Panik, wir haben da mal einen kleinen Katalog an Helferlein zusammen gestellt, den du dir unbedingt ansehen solltest, bevor du das nächste Mal in der Drogerie deines Vertrauens vorbeischaust.



Zum Einstieg gibt es einen kleinen Guide zu den Beautypinsel-Basics: Wofür werden die am häufigsten verwendet? Welche Form funktionieren am besten mit welchen Produkten? Und viele weitere hilfreiche Tipps. Natürlich darfst du aber auch weiterhin dein eigenes Ding machen - dies soll lediglich eine kleine Hilfestellung zum Einstieg sein.



Klick dich einfach durch unsere Tipps und Trick zum ultimativen Pinselshopping: