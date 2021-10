Dank diesem Selbstbräuner-Serum brauche ich kein Make-up mehr

Als ich mich letztens durch TikTok scrollte, fragte plötzlich eine Kardashian-Stimme: „ Honestly, who can say they don’t want to be tan ?“ (Zu Deutsch: „Mal ehrlich: Wer kann behaupten, nicht gebräunt sein zu wollen?“) Nach ein bisschen Recherche wurde mir klar, dass das die Stimme von Khloé aus einer der ersten Staffeln von Keeping Up with the Kardashians war. Im Original geht es dann mit Kim und Kourtney weiter, die sich darüber unterhalten, was eine gute Fake-Bräune ausmacht.