Selbstbräuner-Fails? So schaffst du Abhilfe

Unfälle beim Selbstbräunen halten zum Glück nicht lange. Vielleicht gerätst du ja gerade in Panik, weil deine Finger nach dem Vorgang orange sind und den Anschein erwecken, als bestünde deine Ernährung aus – und nur aus – Karotten. Möglicherweise bist du am Ende deiner Weisheit, weil du deinen Rücken bräunen willst, aber niemanden zur Seite hast, der dir dabei helfen kann, alle Stellen zu erreichen. So oder so haben wir eine Lösung für dich in petto. Mit der Unterstützung von Jules Von Hep, Gründer von Isle of Paradise, haben wir eine Liste mit den schlimmsten Selbstbräuner-Pannen zusammengestellt und verraten dir, wie du diese beheben kannst.