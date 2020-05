S.O.S autobronzant : comment corriger les erreurs les plus courantes

Von Hep nous assure que, oui, il est tout à fait possible d’abuser de l'autobronzant ; mais, non, il n'est pas nécessaire de frotter trop fort pour atténuer l'effet. "Un gommage excessif peut rendre la peau sensible et laisser des traces ", explique-t-il. Il suggère d'utiliser votre gommage habituel et d'ajouter environ une goutte (deux, au maximum) d'huile pour le corps. Frottez doucement le mélange sur votre peau et répétez l'opération jusqu'à ce que vous soyez satisfait·e du niveau de bronzage.