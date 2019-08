Pour ce qui est du choix de la robe — souvent imposé — on ne peut pas faire grand chose pour vous. Mais on peut en revanche vous aider à trouver le look beauté parfait pour briller dans votre rôle de demoiselle d'honneur. Pour 10 looks make-up renversants (mais simples) qui s'adapteront à tous les thèmes de mariage — et surtout à la mariée — c’est par ici.