Beauté : tout ce qu’il faut savoir pour une exfoliation réussie

Cela dit, si vous avez la peau sensible, vous serez peut-être plus à l'aise avec une forme plus douce d'exfoliant chimique, explique le Dr Li. "Le mouvement physique qui consiste à frotter la surface de la peau peut provoquer une irritation et une sensation d'inconfort", explique-t-elle. Elle recommande de rechercher des exfoliants comme l'acide lactique et l'acide polyhydroxy, qui présentent des structures moléculaires plus larges et ne peuvent donc pas pénétrer la peau aussi profondément, ce qui rend l'expérience plus douce.