Ich habe mein Gesicht immer falsch gewaschen, meint eine Dermatologin

Und was ist mit Aktivwirkstoffen wie Vitamin C ? Sind die in Form eines Reinigers genauso effektiv wie in einem Serum beispielsweise? „Da lohnt es sich eher, Vitamin C in einem Serum oder einem Moisturizer aufzutragen“, meint Dr. Idriss. „Eine oder zwei Minuten mit deinem Cleanser reichen nicht, damit die Haut wirklich den antioxidativen Schutz aufnimmt, den sie braucht. Wenn du also einen Cleanser mit Vitamin C verwendest, solltest du trotzdem noch ein Serum oder eine Feuchtigkeitscreme auftragen.“