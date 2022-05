Vergiss den Föhn: 8 luftgetrocknete Frisuren, für die du keine Hitze brauchst

Der Shag-Schnitt – und auch subtile Stufen – ist immer noch total im Trend, und eignet sich zum Glück auch für die meisten Haartypen. @lovingthatcurl , Stylistin bei Ouidad New York, hat der Influencerin @wuzg00d diesen sommerlichen Shag-Look verliehen. Damit der Style nicht zu einheitlich oder perfekt aussieht, teilst du das Haar am besten in ein paar Partien auf. Mit einer feuchtigkeitsspendenden Wellen- oder Lockencreme (wie der Noughty Wave Hello Curl Defining Taming Cream , 5,30 €) verdrehst du dann ein paar Strähnen, scrunchst andere und ziehst die restlichen Strähnen straff, bevor du das Haar an der Luft trocknen lässt. Dasselbe lässt sich so auch mit glattem Haar machen – sieh dir dazu einfach diesen Look der Haarstylistin Woody Rattana an.