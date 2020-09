Curly und Natural Hair bekommt endlich die Aufmerksamkeit, die es verdient hat. Immer mehr Brands bringen Produkte speziell für diese Haarstrukturen auf den Markt und in den sozialen Medien werden immer mehr Fotos gepostet, in den Menschen ihre natürlichen Haare rocken. Zwar gibt es immer noch viel Verbesserungsbedarf (beispielsweise was die Expertise der Friseur*innen angeht), doch wir scheinen auf einem guten Weg zu sein. Und deswegen gibt es auch immer mehr Frisurentrends, die sich speziell an Menschen mit lockigem Haar wenden.