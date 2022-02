Mein erster Locken-Haarschnitt hat meine Frisur verwandelt

Ein solcher individualisierter Schnitt folgt keinem Standard-Muster. Er orientiert sich an allem, das dein Haar einzigartig macht, um dein Wunsch-Ergebnis zu bekommen (und das gibt es nicht nur für Locken, sondern zum Beispiel auch für besonders feines oder dickes Haar). Weil sich Locken in ihrem Muster und ihrer Dicke so unterscheiden, eignen sich Custom Cuts für diesen Haartyp besonders gut. „Viele Cuts für lockige Haare sind heutzutage auf den Kunden bzw. die Kundin zugeschnitten“, erklärt mir meine Stylistin Lucy Jones . „Ich nenne das gerne ‚maßgeschneidert‘. Dazu sehe ich mir die Haartextur in trockenem Zustand an und fühle, wie fluffig und lockig das Haar ist. Ich schaue mir den Unterschied zwischen trocken und nass an und finde heraus, wo die ‚Problemzonen‘ liegen.“ Lucy schnitt mir außerdem in der vorderen Haarpartie ordentlich was ab, um dem Haar an Gewicht zu nehmen und den Ansatz anzuheben. „Dabei folgt man zuerst einer Grundform“, erklärt Lucy. „Sobald ich die Haare aber getrocknet habe und sie in ihre natürliche Form und Textur versetzt habe, wird der Cut durch ein bisschen Trockenschneiden richtig maßgeschneidert.“