Wie du deine Locken blondierst, ohne ihnen zu schaden

Es dauerte fast ein Jahrzehnt, bis ich mich von meinem Glätteisen trennte – und weitere zehn Monate, bis meine dunkelbraunen Locken endlich wieder gesund aussahen. Als ich also zu Beginn dieses Jahres mit der Idee spielte, komplett zu erblonden , waren sich meine engsten Freund:innen sicher, dass das meine bisher schlimmste Haarentscheidung sein würde. Nachdem ich aber schon jahrelang karamellfarbige Looks à la Solange, Zoë Kravitz und Jasmine Sanders bewundert hatte, recherchierte ich selbst ein wenig und stellte fest: Blonde Locken sind nicht nur was für Promis (obwohl sie zugegebenermaßen nicht gerade günstig sind!).