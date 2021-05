Sorgt ein Duschfilter wirklich für schönere Haut & Haare?

In der Welt der Dermatologie wurde die Wasserhärte erstmals in den 1990ern zum Gesprächsthema, sagt Dr. Fassihi, als „bedeutsame Unterschiede“ in der Verbreitung von Hautekzemen unter Grundschülern im britischen Nottinghamshire auftraten, wo die Wasserhärte stark schwankt. Seitdem ist sich die Forschung mehr oder weniger darin einig, dass die Wasserhärte die Tendenz unter Kindern zur Entwicklung von Ekzemen mitbestimmt. Auch wird vermutet, dass sie sich auf die Hautbarriere (die obere Schutzschicht der Haut) auswirken könnte.