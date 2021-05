Un filtre à eau de douche est-il réellement bénéfique pour la peau et les cheveux ?

Dana, 29 ans



La douceur de l'eau est l'un de mes sujets de conversation favoris de tous les temps. J'ai grandi avec un père qui était obsédé par la douceur de l'eau - il était toujours en train de la mesurer, de la comparer et d'empiler du sel bizarre dans des réservoirs à la maison. Je considérais cela comme normal. Puis je suis allée à l'université et j'ai fait l'expérience de l'eau non adoucie de façon constante. Et ça a été un désastre.



"Nous avons tous remarqué que notre peau et nos cheveux sont plus doux et plus sains lorsque nous partons en vacances", a déclaré le Dr Hiva Fassihi, dermatologue consultante. "Les gens font certainement état d'une peau plus sèche sur le corps et le cuir chevelu dans les régions où l'eau est 'dure'. Il est intéressant de noter que l'eau douce mousse facilement avec les savons car elle est exempte de sels dissous, mais qu'il est difficile d'obtenir une mousse avec une eau dure, qui forme également de l'écume. L'ébullition inverse et élimine la 'dureté', mais les dépôts de calcaire dans les tuyaux et les bouilloires forment du tartre", explique le Dr Fassihi.