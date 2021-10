Ich habe meine Haare roségold gefärbt & will nie mehr zurück

Meine Faszination mit einer kaugummifarbenen Mähne hält aber schon länger an. Ich habe schon Brigitte Bardot in Zwei Wochen im September und Kirsten Dunst in Marie Antoinette für ihre roséfarbenen Styles beneidet, und als Jugendliche vergötterte ich die pinken Looks von Gwen Stefani, Drew Barrymore, Kate Moss und Angelina Jolie. Seitdem sind 15 Jahre vergangen, aber selbst mit 31 habe ich mich selbst noch nicht an die Farbe rangetraut . Bis jetzt. Aktuell taucht nämlich so oft eine bestimmte Pink-Nuance in meinem Instagram-Feed auf, dass ich vermute, der Algorithmus will mich zum Umstyling überreden: Roségold.