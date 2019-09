Blondieren: Was du beachten solltest, damit du dir deine Haare nicht ruinierst

Welche Risiken bestehen beim Blondieren?

Neben einer zerstörten Haarstruktur, die das Abbrechen der Haare zur Folge haben kann, können auch zu optische Missgeschicke passieren. Wer den Oxidationsvorgang zu früh unterbricht, bekommt einen unschönen Rotstich im Haar. Auch kann es passieren, dass man eine Nuance wählt, die so gar nicht zum Typ passt und die Haut rötlich erscheinen lässt. Auch Kopfhaut und Augen können gerade beim eigenmächtigen Blondieren verätzt und geschädigt werden. Die Farbe 24 Stunden vor Anwendung an der Kopfhaut zu testen, ist sehr zu empfehlen. Wo man auch blondiert, eine anschließende Pflege der Haare ist Pflicht. Stocke zudem dein Repertoire mit einer reichhaltigen Maske für die Haare auf, die du nach jeder Haarwäsche in Haarspitzen wirken lässt.