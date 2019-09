Die Wurzeln



In der Kopfhaut werden neue Haarfollikel gebildet und die Wurzeln verleihen dem Look Fülle und Halt. Weil dieser Bereich derart entscheidend ist, ist es wichtig, ihm sofort nach dem Duschen Aufmerksamkeit zu schenken. Ricky Pennisi, Gründer von RICI-Haarpflege für lockiges Haar, empfiehlt, beim Styling mit einem Produkt speziell für diesen Abschnitt des Haares zu beginnen.



“Ich trage einen Wurzel-Booster [er empfiehlt LiftIt-Schaumfestiger von ColorProof] [auf das Haar des Kunden] auf und trockne zuerst die Wurzeln, denn die Spitzen werden von allein schneller trocken”, erklärt Pennisi. “Kennt ihr das, wenn man die Haare an der Luft trocknen lässt und sie so komisch flusig und aufgeplustert werden? Das hält man besser von Anfang an unter Kontrolle.”



Trockene Wurzeln sind auch entscheidend dafür, dass euer Styling lange hält, denn wenn sie am Ende noch feucht sind, wird der ganze Look früher oder später in sich zusammenfallen. Nachdem man das Produkt aufgetragen hat, sagt Pennisi, sollte man das Haar an den Wurzeln mit den Händen anheben und direkt föhnen. Dann sollte man die Wurzeln mit einer Rundbürste fixieren, indem man das Haar mit der Bürste festhält und noch ein paar Sekunden lang heiß föhnt. Lasst den Bereich danach auskühlen und arbeitet euch so mit dem Föhn hinunter bis zu den Spitzen.



Wenn ihr einen fülligen Look anstrebt, empfiehlt David Mallett — der Mann, der für die Locken von Julianne Moore, Natalie Portman und Naomi Campbell verantwortlich ist —, ein bisschen des Produkts, zum Beispiel des Schaumfestigers, auch nach dem Föhnen auf die Wurzeln aufzutragen. “Wir heben die Wurzeln auch nach dem Föhnen ein bisschen an, um die Bewegung des Haares zu verstärken”, sagt Mallett. “Wir machen momentan viele Dauerwellen-Looks im Stil der Achtziger. Den Jim-Morrison-Look mit Locken, die das Gesicht einrahmen — sehr Boheme und cool.”



Aber nicht alle Produkte sind gut für die Wurzeln. An dieser Stelle wird das Haar am schnellsten fettig, also sollte man vermeiden, zu viel aufzutragen oder etwas zu feuchtigkeitsspendendes oder zu öliges zu benutzen. Wenn die Wurzeln ein bisschen ölig aussehen und ihr euer Haar trocken stylt, empfiehlt Mallett, ein wenig Trockenshampoo draufzuspritzen, um das Fett aufzusaugen.