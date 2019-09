Jeder, der schon einmal einen Strandurlaub gemacht hat, weiß, was das Ergebnis aus der Kombination Sonne und Salzwasser ist: Die Haare werden sichtbar aufgehellt. Um dieses Phänomen zu Hause ganz einfach selbst zu simulieren, benötigt ihr lauwarmes Wasser, in dem sich das Meersalz (zum Beispiel aus dem Super- oder Drogeriemarkt) gut auflösen kann. Die Dosierung des Meersalzes hängt von eurer Haarlänge und auch von der Haarfarbe ab, denn helleres Haar reagiert viel schneller als dunkles. Damit man sich langsam an das Aufhellen herantasten kann und das Haar dabei nicht zu sehr strapaziert wird, sollte man mit einem Teelöffel Meersalz auf 250 ml Wasser beginnen. Mit dieser Mischung anschließend die Haare gut durchspülen oder das Salzwasser in eine Sprühflasche geben und direkt ins trockene Haar sprühen. Danach etwa eine Stunde einwirken lassen und gut mit klarem Wasser auswaschen. Ein weiterer Pluspunkt sind die entstehenden Beach-Waves. Wie nach einem Tag am Strand!