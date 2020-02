Wetlights: Warum wir Highlights jetzt auf nasse Haare auftragen lassen

Wenn Haare nass gemacht werden, öffnet sich die Cuticula, also die äußere Schicht der Haare. Dadurch kann die Haarfarbe im Vergleich zu traditionellen Techniken etwa 50 Prozent schneller rausgezogen werden. Das sorgt nicht nur für weichere, gesund aussehende Haare, sondern spart auch noch Zeit. Je nach Dicke und Länge der Haare dauert die Prozedur nur etwa 5 bis 15 Minuten. „Der Trick ist, die Haare nach hinten durchzukämmen, bis sie glatt am Kopf anliegen, damit wir nah an die Wurzeln kommen und so viele Gesicht umrahmende Strähnen bekommen, wie die Kundin oder der Kunde es will“, so Francesca. Wir platzieren auch ein paar Highlights in den Längen und Enden damit ein sonnengeküsster Look entsteht, der nicht zu hart wirkt.“