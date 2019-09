Bei jedem Haarexperiment ist die Vorfreude erst mal groß. Immerhin hat man eine konkrete Idee, wie der neue Look aussehen soll. Wenn man aber gerade Geld sparen will, dann geht es schnell in die Drogerie und zuhause wird die neue Farbe flott angerührt. Doch oft gleicht das Ergebnis weder der Verpackung noch der Frise deines Haarvorbilds. Also muss die Farbe schleunigst wieder verschwinden. Wie du Haarfarben entfernen und entziehen kannst, ohne dass alles noch schlimmer wird, verraten wir dir hier!