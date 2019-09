Warum du für Traumglanz deine Haare jetzt peelen solltest

Den braunen Zucker in einen Mixer geben und ihn so fein wie herkömmlichen Zucker mahlen. In einer Schüssel mit dem Amla-Pulver vermischen. Honig und Mandelöl dazugeben und so lange verrühren, bis ein zähflüssiger Brei entsteht. Die Masse in ein Schraubglas geben und mit einem Deckel verschließen – so reicht das Peeling für mehrere Anwendungen.