Als am wertvollsten gelten die Labels „natives Olivenöl extra“ oder „extra vergine“, die dir sicherlich auch schon oft begegnet sind. Die nahezu identischen Bezeichnungen stehen in erster Linie dafür, dass das jeweilige Öl besonders hochwertig hergestellt wurde – und zwar in kalter Pressung. Die kalte Pressung ist eine der schonendsten Herstellungsmethoden, da das Öl aus der Olive ohne übermäßige Temperatureinwirkung (nicht heißer als 27° C) in einem mechanischen Herstellungsverfahren, etwa durch Zentrifugieren, gewonnen wird. Das Endprodukt ist somit so naturbelassen wie möglich. Wenn das Öl auch nur einen von möglichen 15 Fehlern aufweist, die in der Verordnung für diese Güteklasse aufgelistet sind, dann hat es das Label „nativ extra“ nicht mehr verdient. Fehler können zum Beispiel bei der Ernte, der Lagerung oder aber bei der Verarbeitung auftreten und dazu führen, dass die Öle einen stichigen Geschmack entwickeln oder ranzig werden. In Italien wird Olivenöl als „extra vergine“ („extra jungfräulich“) bezeichnet, wenn es ein Mindestmaß an Fruchtigkeit mitbringt. Oliven können in ihrer Geschmacksintensität nämlich stark variieren. Im deutschen Handel ist in der Regel eigentlich nur Olivenöl der Güteklasse „natives Olivenöl extra“ erhältlich.