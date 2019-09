Haarefärben ist oft eine heikle Angelegenheit. Egal, ob man sich selbst daran versucht oder zum Friseursalon des Vertrauens geht – das Ergebnis kann immer wieder für (unangenehme) Überraschungen sorgen. Gerade bei extremen Veränderungen wie von Dunkel auf Hell oder umgekehrt wüsste man doch zu gerne vorher, wie die Mähne am Ende aussieht. Perücke aufziehen ist eine Möglichkeit, um das herauszufinden. Mit der neuesten Technik könnt ihr eure Wunschhaarfarbe quasi sofort per Augmented Reality in der passenden App vorhersehen.