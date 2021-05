Ich habe meine braunen Haare blau gefärbt & liebe das Ergebnis

Bei jeder solchen Farbveränderung solltest du dir vorher aber über einiges klar werden. Zuerst: Du wirst danach zwangsläufig deine gesamte Haarpflegeroutine umstellen müssen. Um die Farbe möglichst lange zu erhalten und blondiertes, leicht austrocknendes Haar weich zu halten, solltest du zu einem sulfatfreien Shampoo wechseln und deinen Conditioner gegen eine tiefenpflegende Maske austauschen. Ich habe erst vor Kurzem die Olaplex No. 8 Intense Bond Moisture Mask (27,45 €) ausprobiert, die ich absolut unglaublich finde ; ebenfalls toll ist die BLEACH London Reincarnation Mask (9,95 €). Wie auch Rot- und Schwarztöne sind blaue Nuancen sehr schwer zu kontrollieren und können schnell in Blaugrün umschlagen – oder gleich ganz in Grün. Um meine Haarfarbe so lange wie möglich zu erhalten, kaufte ich mir die Tönung Sapphire Blue von Crazy Color (8,99 €) zum Auffrischen. Die Moroccanoil Color Depositing Mask in Aquamarine (27,39 €) ist genauso gut und zusätzlich nicht so fleckenanfällig.