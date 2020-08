Ich habe das neue “Olaplex No.0“ getestet & es hat meine trockenen Haare verwandelt

Im Vergleich zu anderen Olaplex-Produkten, die deutlich dickflüssiger sind, fühlst sich Olaplex No.0 fast schon wie Wasser an und sieht auch so aus. Deswegen war ich am Anfang ein wenig skeptisch, muss ich zugeben. Aber das Ergebnis überzeugt mich auf jeden Fall – so viel kann ich schon mal verraten. Die Anwendung ist sehr einfach: Gib es auf das trockene Haar und lass es zehn Minuten einwirken. Du kannst die Einwirkzeit auch verlängern, sie sollte aber 45 Minuten nicht überschreiten, sonst ist es nicht mehr effektiv, so der Hersteller. Das Produkt über Nacht einwirken zu lassen, ist nicht empfehlenswert, denn dann könnte es versehentlich in deine Augen gelangen und das wäre nicht gut.