Welche Bürste ist für lockiges Haar am besten geeignet?

Oh, und noch eine kleine Anmerkung: Ich weiß, du brauchst mich nicht, um dir zu sagen, wie du dein Haar bürsten sollst, aber Charlotte hat einen kleinen Tipp für dich: Bürste deine Haare immer erst an den Enden und arbeite dich dann nach oben. „Wenn du in der Mitte oder an der Wurzel beginnst, reißt du so viel mehr Haare aus. Bearbeite die Knoten also von unten nach oben und gehe sanft vor.“