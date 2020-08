Tous nos conseils pour (bien) choisir sa brosse à cheveux

Quant à votre question sur les brosses en poils de sanglier, quand j'en ai parlé à Charlotte, elle m'a dit qu'elle était fan. "Si c'est un look très lisse et sophistiqué que vous recherchez, surtout si vous essayez de plaquer des cheveux afro, c'est exactement ce qu'il vous faut. Les fibres naturelles offrent une excellente maniabilité et lissent jusqu'au plus petit cheveu", explique-t-elle. Sur mes cheveux, qui sont épais, je trouve que la Mason Pearson est parfaite pour leur donner une finition plus brillante, plus proche de celle de chez le coiffeur, mais je réserve cette brosse pour les grandes occasions. Elle est très chère et je n'aime pas l'utiliser tous les jours. "Elle offre une très bonne maniabilité et rend les cheveux très souples et faciles à coiffer. Je l'adore", confie Charlotte.