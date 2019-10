« La façon dont les cheveux refroidissent est aussi très importante, » ajoute Maxine. Essentiellement, la chaleur rend vos cheveux souples, mais c'est sur cheveux froids qu'on donne forme à la coiffure. « La plupart des sèche-cheveux ont un bouton ou un réglage cool à votre disposition, » dit Maxine. « Utilisez-le au fur et à mesure sur chaque section pour fixer les cheveux. »

Maintenant, le plus dur : « Si vous avez les cheveux longs et qu'ils sont sujets aux frisottis, il vaut mieux presser l'excès d'eau avec une serviette, puis commencer le brushing sur cheveux mouillés, car cela aidera à les lisser et vous évitera de trop sécher vos cheveux, ce qui peut entraîner plus de frisottis et risque de brûler vos cheveux, » dit-elle. « Mais si vos cheveux ne sont pas très frisés, je vous suggérerais de les sécher à 70-80 % avant de commencer votre brushing. Cela réduira votre temps de séchage et vous épargnera le redoutable mal de bras. »